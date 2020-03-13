محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، غدًا السبت، بجميع المدارس على مستوى المحافظة، بسبب موجة الطقس السيئ.
واجتاحت الإسكندرية عواصف وأمطار غزيرة استمرت 8 ساعات متواصلة بدءًا من الواحدة صباح اليوم، ما تسبب في غرق معظم الشوارع والميادين.
ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل و"النوباتجيات"، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.
وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.
وتبذل شركة الصرف الصحي بالتعاون مع الأحياء جهودا مكثفة لشفط مياه الأمطار من خلال نشر أكثر من 93 سيارة "شفط" وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة.
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