ثلاث ولايات ألمانية جديدة تقرر إغلاق مدارسها بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دوسلدورف/شتوتجارت/ماينتس - (د ب أ):
قررت ولايات شمال الراين-ويستفاليا وبادن فوربتمبرج وراينلاند-بفالتس إغلاق كافة مدارسها ودور الحضانة بها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، حسبما أعلنت السلطات المحلية للولايات الثلاث اليوم الجمعة.
وكانت ست ولايات أخرى، وهي بافاريا وزارلاند وبرلين وسكسونيا السفلى وبريمن وشليزفيج-هولشتاين، أعلنت في وقت سابق اليوم عزمها إغلاق المدارس ودور الحضانة اعتبارا من الاثنين المقبل.
وتعتزم معظم الولايات العشرة الاستمرار في إغلاق المدارس حتى نهاية عيد القيامة في منتصف الشهر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن السياسة التعليمية في ألمانيا من اختصاص الولايات الألمانية البالغ عددها 16 ولاية.
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