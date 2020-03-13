إغلاق المدارس في واشنطن وخمس ولايات أمريكية منعا لانتشار "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

أعلنت السلطات الأمريكية إغلاق المدارس في العاصمة واشنطن بالإضافة إلى خمس ولايات أخرى وذلك منعا من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ولاية أوهايو أصدرت أولا قرار الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر وفقا لحالة تفشي الوباء، تبعتها ولاية ميريلاند بإغلاق المدارس لأسبوعين ثم نيومكسيكو وبعدها ولاية أوريجن حتى نهاية مارس ثم ميتشيجان حتى الخامس من أبريل المقبل .. مشيرة إلى أن السلطات في مدينة واشنطن العاصمة أصدرت، صباح اليوم، قرارا بإغلاق المدارس بداية من الإثنين وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

يذكر أن طبيب في المحكمة العليا والكونجرس الأمريكيين توقع حدوث ما بين 70 إلى 150 مليون حالة إصابة في الولايات المتحدة، بمرض فيروس كورنا المستجد.