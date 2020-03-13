لهذا السبب.. لبنان تتأهب لغلق حدودها مع سوريا

أعلنت قناة MTV التلفزيونية اللبنانية عن توجه السلطات اللبنانية لإغلاق الحدود البرية مع سوريا بدءا من فجر الاثنين، ضمن الإجراءات الوقائية من انتشار

فيروس كورونا.

وقالت القناة نقلا عن مصادرها إن السلطات بصدد إغلاق الحدود البرية مع سوريا ​اعتبارًا من فجر

الاثنين للداخلين والخارجين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد أعلن يوم الأربعاء، أن بلاده ستوقف كل رحلات الطيران والسفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران، للحد من انتشار فيروس كورونا.