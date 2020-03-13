ألمانيا تعتزم غلق المدارس بسبب كورونا

أعلنت السلطات الألمانية أنها ستغلق المدارس في معظم مناطق البلاد بسبب فيروس كورونا ، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الجمعة.
وكانت ألمانيا اعلنت تسجل 800 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أكد أن وباءكورونا تحول إلي جائحة، موضحا: "يحتاج ذلك إلى تضافر الجهود والتعاون الكامل، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض".
وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط فى رسالة وجهها إلى دول شرق المتوسط، إن الدول ينبغى أنتعمل كحكومة واحدة ومجتمع واحد لمواجهة الوباء، مضيفا: "نسعى إلى تقوية الإجراءات والآليات فى التعامل مع الجائحة" .
وأضاف المنظرى أنه ينبغى تسريع وتفعيل آليات الطوارئ مع دعم المستشفيات لاستقبال أى حالات يشتبة فى اصابتها بالمرض، وطالب بضرورة الحفاظ على الفريق الطبي لضمان الإستدامة فى تقديم الخدمات الطبية وشدد على أهمية تقليل التجمعات غير الضرورية منعا لنقل العدوي وقال أن تقليل التجمعات والفاعليات يحد من عدوى كورونا .
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