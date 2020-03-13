هزة أرضية تضرب جنوب شرقي العراق

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر في محافظة ميسان جنوب شرقي البلاد.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن "مراصدنا سجلت حدوث هزة أرضية الجمعة عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي تبعد 70 كم شمال شرق منطقة علي الغربي في محافظةميسان".
وأوضح البيان، أن الهزة "بلغت قوتها 4.7 على مقياس ريختر، وقد شعر بها المواطنون شعورا خفيفا".
وأكدت الهيئة على أنه "لم ترد أنباء عن حصول أضرار"، داعية الأهالي لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة.
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