“المريض الصفر”..تفاصيل مثيرة عن أول إصابة بفيروس كورونا في العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مارس 2020 04:13 مساءً - في إطار مساعي العلماء لفهم أدق لسلوك فيروس “كورونا” المستجد والبحث عن علاج فعال له، يبحث المتخصصون دائما عن الحالة الأولى التي يمكن أن تقدم لهم خيط الوصول إلى معلومات مهمة.

وكشفت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، تفاصيل جديدة مثيرة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد 19″ في العالم.

وقالت الصحيفة نقلا عن بيانات حكومية، إن أول حالة إصابة بـ”كورونا” تعود إلى منتصف نوفمبر، مضيفة أن الأطباء لم يدركوا أنهم يتعاملون مع مرض جديد حتى أواخر ديسمبر.

وفي يناير، بدأ العلماء دراساتهم وأبحاثهم حول “كورونا”، في محاولة للتعرف أكثر عن هذا الفيروس المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان وسط الصين.

ووفقا للبيانات الحكومية التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن أول مصاب بـ”كورونا” كان يبلغ من العمر 55 عاما ويعيش في مقاطعة هوبي، التي تنتمي إليها ووهان، مضيفة أن هذه الحالة تم اكتشافها والإبلاغ عنها يوم 17 نوفمبر.

ومنذ ذلك اليوم، جرى تسجيل ما بين حالة واحدة إلى 5 حالات جديدة بشكل يومي، وفي 20 ديسمبر كانت حصيلة المصابين المؤكدة بلغت 60.

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وبحلول 27 ديسمبر، أخبر تشانغ جيكسيان، وهو طبيب في مستشفى بمقاطعة هوبي، السلطات الصحية أن المرض ناجم عن فيروس جديد من نوع “كورونا”.

وتقول البيانات إن عدد المصابين حتى اليوم الأخير من عام 2019 بلغ 266.

وأوضحت الصحيفة أن هذه السجلات الحكومية، التي لم يتم نشرها للعموم، توفر معلومات قيمة حول كيفية انتشار “كورونا” في أيامه الأولى وسرعة انتقاله.

ولا يزال العلماء يبحثون عن ما يسمى بـ”المريض الصفر”، أي الحالة الأولى المصابة التي ربما لم يتم اكتشافها، التي يمكنها مساعدتهم في تتبع مصدر الفيروس التاجي.

وحسب موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت فإن أول حالة مؤكدة لكورونا جرى تسجيلها في الصين يوم 8 ديسمبر، لكن المنظمة لا تملك أدوات لمتابعة تفاصيل المرض، حيث تكتفي بالاعتماد على البيانات المقدمة من حكومات الدول.