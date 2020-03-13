برلماني إيراني:منظمة الخطوط الجویة وشرکة “ماهان” تسببتا بدخول كورونا

اتهم نائب إيراني، الجمعة، منظمة الخطوط الجویة الإیرانیة، وشرکة “ماهان” للطيران، بالتسبب في انتقال فيروس كورونا إلی إیران، بحسب ما نقل عنه موقع “إيران انترناشونال – عربي”.

وقال بهرام بارسائي، المتحدث باسم لجنة المادة 90 في البرلمان الإیراني، بأن منظمة الخطوط الجویة الإیرانیة، وشرکة “ماهان” للطيران، من “أوائل المتهمين” في دخول كورونا إلی البلاد.

وقال بارسائي إنه سيتابع قضية استمرار رحلات بعض شركات الطيران إلى الصين، كجزء من تحقيق تجريه منظمة الطيران.

وقال ممثل شیراز في البرلمان الإيراني: “إذا صنفنا المتهمين بتفشي کورونا في البلاد، لكان المشتبه به الأول هو أولئك الذين تسببوا في دخول الفيروس إلى البلاد.. بالتأكيد، منظمة الطيران التي لم تمنع الرحلات الجوية إلى الصين، وشركة ماهان للطيران، هما أول المتهمين في هذه القضیة”.

وعلق بارسائي على التصریحات الصادرة عن مسؤولي منظمة الطيران، وشركة “ماهان”، بأن الأخيرة استوردت الإمدادات الطبية من الصين، واصفًا هذه التصريحات بأنها “ادعاءات سخيفة”، مشیرًا إلى أن الأطباء والممرضین الإيرانيين محرومون من وسائل مكافحة فیروس کورونا.

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وذكر النائب البرلماني أن “شركة ماهان، بالإضافة إلی أنها لم تستورد المستلزمات الطبية، فقد ورطت البلاد كافة في صراع مع كورونا”، مضيفًا أنه حتى إذا أدى وقف الرحلات الجوية إلى الصين إلى قطع العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع تلك البلاد، فقد “كان ذلك أفضل من الوضع الذي تواجهه إيران الیوم”.

وكان بارسائي قد اتهم، في وقت سابق، شركة “ماهان” بالسعي وراء “الربح”، قائلا إن فيروس كورونا دخل إيران عبر الحدود الجوية.

وكشفت صور معلومات الرحلات القادمة والمغادرة إلى مطار الخميني، في الأسابيع الأخيرة، أن رحلات “ماهان” إلى الصين لا تزال جاریة، بحسب ما ذكرت “إيران انترناشونال – عربي”.