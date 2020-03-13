كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان يعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لرجل في الخمسينات من العمر توفي يوم أمس الخميس.

وجاء في بيان وزارة الصحة السودانية: "تعلن وزارة الصحة الاتحادية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض كورونا المستجد والمسمي علميا (كوفيد – 19)".

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية، أنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن "الخطة القومية الموسعة لمكافحة كورونا".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

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وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.