كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تخلي شوارعها للتصدي لتفشي فيرس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة إيران للأنباء (إرنا)، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية ستخلي شوارع المدن خلال الأربع والعشرين القادمة في محاولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وتعد إيران من أكثر الدول الموبوءة بالفيروس خارج الصين، حيث تسبب في وفاة 514 شخصا وفي 11364 إصابة مؤكدة حتى اليوم الجمعة.

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هذا وكانت قالت وسائل إعلام حكومية، إن وزير الصحة الإيراني سعيد ناناكي، حث سكان العاصمة الإيرانية طهران على العزلة الذاتية، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران عشرة آلاف شخص، حتي أمس الخميس.

وألغت إيران صلاة الجمعة، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

من جانبه، نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة له على تويتر، أمس الخميس، قائمة بالنقص في المعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وشملت القائمة 160 مليون قناع جراحي، و100 مليون قفاز، و10 ملايين معدة واقية.