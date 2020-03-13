كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلين: إغلاق المدارس والجامعات لمنع انتشار "كورونا" اعتبارًا من الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت برلين، اليوم الجمعة، عن إيقاف نشاط الجامعات والمدارس وروضات الأطفال تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في ضوء العدد المتزايد من الأشخاص المصابين بفيروس (كورونا) المستجد .

وقال عمدة برلين مايكل مولر، اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يبدأ الإغلاق يوم الإثنين بالمدارس والجامعات؛ تجنبا لانتشار الفيروس المستجد ، فيما تم الإعلان عن إغلاق كافة المدارس ودور الرعاية في ولاية (بايرن) جنوبي ألمانيا.

وفي سياق متصل، دعا رئيس المجلس المركزي للمسلمين فى ألمانيا أيمن مزيك، إلى تفادي صلاة الجمعة حتى إشعار آخر- على الأقل حتى نهاية مارس".

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد وصل فى ألمانيا إلى 2369 حالة إصابة مؤكدة، حسب معهد (روبرت كوخ) للأبحاث، وتحاول الولايات الفدرالية احتواء الفيروس، لكن عدد الإصابات يستمر في الارتفاع في الوقت الحالي.

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جدير بالذكر أن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أكد أن وباء كورونا تحول إلي جائحة، موضحا: "يحتاج ذلك إلى تضافر الجهود والتعاون الكامل، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض".

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط فى رسالة وجهها إلى دول شرق المتوسط، إن الدول ينبغى أن تعمل كحكومة واحدة ومجتمع واحد لمواجهة الوباء، مضيفا: "نسعى إلى تقوية الإجراءات والآليات فى التعامل مع الجائحة".

وأضاف المنظرى، أنه ينبغى تسريع وتفعيل آليات الطوارئ مع دعم المستشفيات لاستقبال أى حالات يشتبة فى اصابتها بالمرض، وطالب بضرورة الحفاظ على الفريق الطبي لضمان الإستدامة فى تقديم الخدمات الطبية.

وشدد على أهمية تقليل التجمعات غير الضرورية منعا لنقل العدوي وقال أن تقليل التجمعات والفاعليات يحد من عدوى كورونا.

وكان الدكتور أحمد المنظري، قد عُيّن مديراً إقليمياً لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة.