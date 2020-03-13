كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العراق يستدعي السفيرين الأمريكي والبريطاني في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، منذ قليل، عن استدعاء السفير الأمريكي والبريطاني في بغداد، علي إثر الغارات الدفاعية التي شنتها الولايات المتحدة، ضد منشآت لميليشيات حزب الله بالعراق.

واستهدفت الضربات 5 مرافق لتخزين الأسلحة، وذلك بغرض تقليل قدرة تلك الميليشيات، وبشكل كبير، على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف.

ووفقا للبنتاجون فإن المواقع التي استهدفتها الغارات تضم أسلحة تستخدم لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف، وقد نفذت بواسطة مقاتلات حربية وليس طائرات مسيرة.

وأفاد فضائية سكاي نيوز، أن الضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله العراقي في جرف الصخر بمحافظة بابل، مطار قيد الإنشاء في كربلاء، وقتل أحد عماله، وفق مدير الإعلام بالمطار.

واستهدف قصف آخر مقار ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة واسط، كما شنت الطائرات الأمريكية قصفا على منطقة الهري التابعة لمنطقة البوكمال السورية، المحاذية لقضاء القائم الحدودي العراقي.

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وفور تنفيذ الغارات انتشرت قوات الأمن العراقية حول مقر السفارة الأمريكية في بغداد، بينما قال بيان للجيش العراقي إن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية على 4 مواقع "تابعة لقوات الحشد الشعبي والشرطة والجيش بالعراق".