كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية مع إيطاليا حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب القادمة من إيطاليا والمتجهة إليها باستثناء العاصمة روما اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

واشترطت "الهيئة العامة للطيران المدني" في بيان لها اليوم، على كافة القادمين من مطار روما الدولي الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في مطارات الدولة عند وصولهم للتأكد من سلامة المسافرين من الفيروس.

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وقالت الهيئة، إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل للأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في إيطاليا بالتنسيق مع الجهات الدولية وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والناقلات الوطنية كل من طيران الاتحاد وطيران والإمارات.

وتتابع "الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث" والجهات المختصة الأوضاع في إيطاليا بشكل متواصل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المستجدات والتطورات كافة المتعلقة بانتشار الفيروس.

وأهابت "الهيئة العامة للطيران المدني"، بالمسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات في هذا الشأن.