كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس وزراء رومانيا المؤقت يخضع للحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس وزراء رومانيا المؤقت لودوفيك أوربان، اليوم الجمعة، عن خضوعه للحجر الصحي بعد اتصاله بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وتوالى إعلان إصابة عدد من المسؤولين حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من بينهم وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، وزوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ودبلوماسية فلبينية بالأمم المتحدة، فيما واصل الفيروس انحساره في الصين وكوريا الجنوبية اللتين أعلنتا أدنى معدل إصابة يومية بكورونا.

وسجلت الصين، اليوم الجمعة، 8 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا، وهو أدنى رقم تسجله منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلقة بالإصابات في منتصف يناير الماضي.

ومن بين حالات الإصابات الجديدة هذه، تمّ تسجيل خمس حالات في مدينة ووهان وسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، أما الحالات الثلاث الأخرى، فسجلت اثنتان منها في شنغهاي وواحدة في بكين.

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وقد تسبب بها أشخاص وافدون من الخارج لم تحدد جنسياتهم، ولدى الصين الآن ما مجموعه 88 حالة قادمة من دول أخرى، وهو ما يمثّل تحدّيا جديدا للسلطات الصحية.

كما أعلنت وزارة الصحة الصينية، عن سبع وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 3176 في البر الصيني الرئيسي.

وفي سيؤول، أعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا خلال أكثر من أسبوعين، بتسجيل 110 حالات إصابة إضافية ووفاة شخص واحد.

وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 7 آلاف و979 حالة، وبلغ عدد الوفيات 67 حالة.

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن نتائج اختبار الفيروس الذي خضعت له زوجته جاءت إيجابية.