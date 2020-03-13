كورونا تستنفر السجون في المغرب..تقليل عدد الزوار وعزل الأجانب وفحص العائدين من المحاكم

تماشيا مع الإجراءات المتخذة من طرف المصالح المختصة من أجل محاربة انتشار فيروس “COVID-19″أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن حزمة من الاجراءات الجديدة.

وقررت المندوبية، اليوم الجمعة، التقليص من عدد الزوار، والاكتفاء بزائر واحد فقط، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوما، وتمكين النزلاء من الاتصال بذويهم، في نهاية الأسبوع من أجل إبلاغهم بهذه الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بالزيارة للزوار الأجانب، الذين تقل مدة إقامتهم بالمغرب عن 15 يوما.

وأعلنت المندوبية عن الرفع من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين، خصوصا الأطر الطبية، وشبه الطبية، وتعزيز نظام المداومة الطبية اليومية، وتنظيم حملات تحسيسية، وتوعوية من طرف الأطر الطبية، وشبه الطبية لفائدة الموظفين، والسجناء حول خطر الإصابة بفيروس كورونا.

كما قررت المندوبية عزل، ومراقبة السجناء الجدد، القادمين من بلدان أجنبية، لمدة 14 يوما حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس، وإيلاء الفئات الهشة من السجناء من المرضى، وكبار السن، والنساء، والأطفال والأحداث، مزيدا من العناية والاهتمام، وإخضاع السجناء العائدين من المحاكم، والمستشفيات للفحوصات الطبية قبل إيداعهم بغرف الإيواء.

وشددت المندوبية ذاتها على ضرورة عرض السجناء المقرر ترحيلهم إلى وجهات أخرى على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل إخراجهم، وتخصيص مكان خاص للسجناء الوافدين الجدد، وعرضهم على الطاقم الطبي للمؤسسة، قبل توزيعهم على الغرف، وعزل السجناء الوافدين الجدد، الذين صرحوا بأنهم كانوا على احتكاك، واتصال مباشر بأجانب، وذلك لمدة 14 يوما حتى يتم التأكد من حالتهم الصحية.

Advertisements

وتبعا لهذه القرارات الجديدة، سيتم توقيف الأنشطة المقرر إجراؤها بالمؤسسات السجنية، وضبط حركية السجناء، والحد من تنقلاتهم بين أحياء ومرافق المؤسسة، والحرص على قيام الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات بتفقد الحالة الصحية للسجناء بأماكن الإيواء، والمراكز البيداغوجية، وقاعة الزيارة، والمطبخ.

وتتجه المندوبية نحو تزويد مستودع المؤسسات السجنية بالمواد الغذائية الكافية من طرف الشركة المكلفة بتغذية المعتقلين، لتعزيز مخزونها الاحتياطي، وتنظيم عملية الشراءات بشكل يحول دون حدوث أي ازدحام في صفوف السجناء، وتزويد المقتصدية بمخزون كاف، وإرجاء زيارة العائلات القادمة من البلدان الموبوءة بفيروس كورونا، وإلزام الموظفين، والزوار بارتداء الكمامات الطبية الواقية قبل ولوج المؤسسة.