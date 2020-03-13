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ارتبطت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، برجل الأعمال المصري الشهير، أحمد أبو هشيمة، حسب ما كشفته تقارير إعلامية عربية، أمس الخميس، واليوم الجمعة، معززة ما يروج بصورة تؤكد ذلك.
ونشرت ياسمين صبري صورة لها بخاتم فاخر، يبلغ سعره 200 ألف أورو، ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينشر رجل الأعمال، والمنتج، أبو هشيمة، صورة ظهرت فيها يده مع يد تحمل الخاتم، والاكسسورات نفسيهما للفنانة، مع عبارة “قلبي”، إذ بعدها انتشر خبر ارتباطهما.
وكان أبو هشيمة قد ارتبط سابقا بالفنانة هيفاء وهبي، قبل أن ينهيا زواجهما سنة 2016، بعد 7 سنوات، في حين أن ياسمين صبري عاشت تجربة زواج سابقة هي الأخرى.
وأعلن أبو هشيمة، وياسمين صبري خطوبتهما بعد انتشار شائعات حول الأمر، وأكداها، هذه المرة، بنفسيهما.
كانت هذه تفاصيل خبر طليق هيفاء وهبي رجل الأعمال أبو هشيمة يرتبط بالنجمة ياسمين صبري-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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