الرقم الأخضر يطيح برئيس جماعة وقائد يشتبه في تلقيهما رشوة قيمتها 10 ملايين

تمكنت مصالح الدرك الملكي، مساء أمس الخميس، من توقيف رئيس جماعة “كرس تعلالين”، وقائد قيادة “كراندو”، للاشتباه في تورطهما في تلقي رشوة بقيمة 10 ملايين من أحد المقاولين.

وحسب مصادر محلية، فإن أحد المقاولين بلغ عبر الرقم الأخضر بشأن تعرضه لعميلة ابتزاز من طرف رئيس الجماعة، والقائد المذكور، للحصول على ترخيص مصنع في المنطقة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي تمكنت من ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 100.00 ألف درهم من أحد المقاولين، الذي بلغ عنهما.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهما، بناء على تعليمات النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الراشيدية.