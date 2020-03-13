الاتحاد الاسباني “يمنع” التداريب الجماعية بسبب فيروس “كورونا”

أصدر الاتحاد الاسباني لكرة القدم قرارا يقضي بمنع التداريب بشكل جماعي بالنسبة الأندية، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار. وشدد المصدر ذاته على كون الجهاز الوصي على تسيير شؤون اللعبة بإسبانيا طالب الفرق بتحضير برنامج تداريب خاص للاعبين حتى يتسنى لهم مواصلة الاستعداد بشكل فردي، تجنبا للتداريب الجماعية. وطالب الاتحاد ذاته اللاعبين باحترام القرار وإتباع تعليمات الجهات المختصة بهدف منع انتشار فيروس “كورونا” في الأوساط الكروية.

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