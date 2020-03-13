إصابة وزير الداخلية الأسترالي بفيروس كورونا

أعلن وزير الداخلية الأسترالي، بيتر دوتون، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الوزير على صفحته في “تويتر”: “استيقظت هذا الصباح مع (حمى)، والتهاب في الحلق. واتصلت على الفور بإدارة الصحة في كوينزلاند. وفي وقت الغداء علمت أن الاختبار أعطى نتيجة إيجابية”.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، سابقا، أن بلاده ستمنع وصول المواطنين الوافدين من كوريا الجنوبية، وستجري فحوصا مكثفة على القادمين من إيطاليا للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الأسترالية قد حذرت، في وقت سابق، من السفر إلى مناطق انتشار المرض، الصين، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وإيران.

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وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا 184 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى ثلاث.

وفي سياق آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن صوفي جريجوار، زوجة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، أصيبت بفيروس كورونا، لافتا الانتباه إلى عزلها في حجر صحي.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين، نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات ما يقارب 5 آلاف حالة وفاة، لكن بلغ عدد المعافين 65 ألفا.