تعليق “الجمعة” وإيقاف صلاة الجماعة.. الكويت أول دولة عربية تغلق المساجد بسبب كورونا

قررت وزارة الأوقاف الكويتية، اليوم الجمعة، إيقاف صلاة الجماعة، وإغلاق المساجد مع الاكتفاء برفع الأذان فقط، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في بيان، حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن القرار جاء بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد، وعلى فتوى هيئة الإفتاء الكويتية.

وقال وزیر الأوقاف الكويتي فهد العفاسي إن الفتوى الصادرة یوم أمس الخمیس بسقوط حضور المسلمین صلاة الجمعة في المساجد، وتأدیة الصلاة في المنازل، جاءت لوجود وباء والخشیة من انتشاره.

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وأضاف العفاسي أنه تم تعمیم توصيات على جمیع مساجد الكویت بوقف صلاة الجمعة، وأن یصلي المواطنون والمقیمون في منازلهم.

وتُعد الكويت أول دولة عربية تقرر إغلاق المساجد بسبب تفشي الفيروس، وثاني دولة مسلمة بعد إيران التي أعلنت قبل أسبوع إغلاق كافة المساجد على أراضيها، كإجراءات وقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي الفتوى في وقت سجلت فيه الكويت 80 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقول وزارة الصحة الكويتية إن 8 حالات منها تماثلت للشفاء، فيما تتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى، منها 4 حالات في العناية المركزة.