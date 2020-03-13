تونس تحث كبار السن على عدم المشاركة في صلاة الجماعة والجمعة وتقلص مدة الخطبة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس، اليوم الجمعة، عن إصدارها عددا من التوصيات للقيمين الدينيين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومن بينها عدم حضور ضعاف المناعة من المصابين بأمراض تنفسية، ومزمنة، وكبار السن صلاة الجماعة، والجمعة، وتحديد مدة الخطبة، والصلاة بـ15 دقيقة، وتقليص المدة الزمنية بين الأذان، والإقامة.

وجاء في بلاغ، صادر، اليوم، عن الوزارة ذاتها أن التوصيات، التي جاءت مراعاة لمقاصد الشريعة الإسلامية، تنص على ضرورة إلتزام المرضى، والمشتبه فيهم بالحجر الصحي، لعدم إلحاق الضرر بالغير، والالتزام بالتعليمات الصحية، والتنظيمية، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال المرض.

كما تضمنت التوصيات المذكورة ترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما أمكن ذلك، والحرص على الوضوء في البيت، واستعمال السجادة الشخصية، وانضباط رواد المساجد لتوجيهات القائمين على شؤونها إلى جانب أخذ الاحتياطات اللازمة على مستوى العناية ببيوت الله من حيث التهوية، والنظافة المستمرة.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل 6 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 13 حالة، دون تسجيل أي حالة وفاة إلى حدود الآن.