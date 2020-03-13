سفارة المغرب بمدريد تحدث خلية لتتبع التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت سفارة المغرب بمدريد أنها أحدثت خلية للتتبع والاتصال في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد في إسبانيا .
وأكدت السفارة في بيان لها أنها تواصل تتبعها للتطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أنها أحدثت بتنسيق وتعاون مع مختلف قنصليات المملكة بإسبانيا خلية لتتبع أحوال المواطنات والمواطنين المغاربة .
وأهاب البيان بالمواطنات والمواطنين المغاربة العمل على الإلتزام التام بالإرشادات والإجراءات المعتمدة من طرف السلطات الصحية المختصة بمكان تواجدهم .
وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا قد تجاوز بحلول اليوم الجمعة 3800 حالة، فيما بلغ عدد الوفايات 90 حالة.
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