سفارة المغرب بمدريد تحدث خلية لتتبع التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت سفارة المغرب بمدريد أنها أحدثت خلية للتتبع والاتصال في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد في إسبانيا .

وأكدت السفارة في بيان لها أنها تواصل تتبعها للتطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أنها أحدثت بتنسيق وتعاون مع مختلف قنصليات المملكة بإسبانيا خلية لتتبع أحوال المواطنات والمواطنين المغاربة .

وأهاب البيان بالمواطنات والمواطنين المغاربة العمل على الإلتزام التام بالإرشادات والإجراءات المعتمدة من طرف السلطات الصحية المختصة بمكان تواجدهم .

وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا قد تجاوز بحلول اليوم الجمعة 3800 حالة، فيما بلغ عدد الوفايات 90 حالة.