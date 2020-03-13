أستاذ تارودانت يغادر السجن

غادر بوجمعة بودحيم، الأستاذ، الذي اتهم، وأدين بتعنيفه تلميذته، صباح اليوم الجمعة، السجن المحلي بآيت ملول، بعد قضائه عقوبة حبسية دامت شهرين.

وعبر بودحيم عن شكره لكل زملائه، والفعاليات الجمعوية، والحقوقية، التي ساندته في محنته، وفق ما نقله عنه الناشط الجمعوي عثمان لقشوبي، الذي كان في استقباله أمام بوابة السجن، مؤكدا أن “معنوياته مرتفعة”.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة أكادير قد قررت، بداية شهر مارس الجاري، تخفيض الحكم الابتدائي، الصادر في حق الأستاذ بودحيم، المتهم بتعنيف تلميذة له في مجموعة مدارس “أورير” الواقعة في جماعة “بونرار”، بتارودانت، مع تقليص مدة الاعتقال إلى شهرين نافذة، كما تقرر الاحتفاظ بقيمة التعويض المادي لفائدة الضحية، “التلميذة مريم. ض”، قدره 40000 درهم.

وكانت الغرفة الابتدائية في محكمة تارودانت، نهاية شهر يناير الماضي، قد أدانت الأستاذ بوجمعة بودحيم، بعشرة أشهر حبسا (ستة أشهر حبسا نافذة، وأربع موقوفة التنفيذ)، وتعويض مدني قدره أربعين ألف درهم لفائدة الضحية، وأدين بجنحة “الضرب والجرح في حق طفل من طرف شخص له سلطة عليه، وفقا لمقتضيات المادة 404 من القانون الجنائي”، ولجأ دفاع الطرفين إلى استئناف الحكم.

واتهمت أسرة التلميذة مريم، البالغة من العمر 8 سنوات، الأستاذ بوجمعة بتعنيفها، في مجموعة مدارس “أورير” بجماعة “بونرار” بتارودانت، فيما ينفي الأخير الاتهامات الموجهة إليه جملة، وتفصيلا.