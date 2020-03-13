نتنياهو: المواد الغذائية متوفرة ولا داعي للتهافت على شبكات التسويق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إقدام المواطنين على تخزين مواد غذائيا تحسبا من حدوث نقص فيها ودخول البلاد في حوالة طوارئ تُغلق خلالها الحوانيت وشبكات التسويق، وقال خلال اجتماع حول أزمة فيروس الكورونا إنه "لا داعي للتهافت على شبكات التسويق، فهناك ما يكفي للجميع من المواد الغذائية، وحتى أثناء عيد الفصح"، حسب بيان صادر من مكتبه.

وأضاف البيان أن نتنياهو عقد مباحثات حول فيروس كورونا في مكتبه صباح اليوم، الجمعة، بمشاركة وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، ووزير السياحة، ياريف ليفين، ووزير الاقتصاد، إيلي كوهين، ومسؤولين كبار آخرين.

وقال نتنياهو إنه "نعقد جلسات ونتخذ قرارات على مدار الساعة، بما في ذلك في ساعات الصباح وبعد الظهر. عقدنا جلسات متعددة المشاركين ولكننا حرصنا على مسافة متر بيننا وبقدر الإمكان مترين. سنعقد يوم الأحد جلسة لمجلس الوزراء من خلال مؤتمر الفيديو من أجل الحفاظ على هذه المسافة. نعطي مثالا يحتذى به للمواطنين ونأمل أن كل واحد منكم يتصرف وفقا لهذا النهج".

واضاف أنه "نبذل حاليا جهودا كبيرة من أجل تعزيز وتيرة الفحوصات وتقليل وتيرة الإصابات، وبطبيعة الحال من أجل تعزيز وصون الأطقم الطبية. وسنتخذ خطوات أخرى. ولا داعي للتهافت على شبكات التسويق، فهناك مواد غذائية كافية للجميع بما في ذلك أثناء عيد الفصح" اليهودي، الشهر المقبل.

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وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 126 إصابة. ووفقا للمعطيات التي نشرتها الوزارة، فإن إصابتين وصفتا بالخطيرة، و5 إصابات في حالة متوسطة و119 إصابة طفيفة.

ويرقد في المستشفيات 100 مصاب بفيروس كورونا، إضافة إلى أربع حالات في طريقها للتسرير في المستشفيات. و19 من حالات الإصابة بالفيروس يتواجدون في حجر صحي منزلي في بيوتهم. وقد تم تسريح 3 حالات بعد شفائها من الفيروس.

وقالت الوزارة إن 949 طبيبا و2479 موظفا في جهاز الصحة يتواجدون في حجر صحي تحسبا من احتمال إصابتهم بالفيروس.

وقالت مديرة المركز الطبي "بيدي – بوريا"، الدكتورة هاغار مزراحي، ظهر اليوم، إن حالة سائق الحافلة من مدينة القدس، الذي أصيب بفيروس كورونا تحسنت خلال الليلة الماضية، بعدما كان المستشفى قد وصفها بأنها خطيرة. وأضافت مزراحي أن سائق حافلة الحجاج المسيحيين بات يتنفس بشكل مستقل، لكنه يواصل تلقي علاج داعم وضد الفيروس، ووصفت حالته الآن بالمتوسطة، وأنه تحدث مع أفراد عائلته لفترة قصيرة، اليوم.