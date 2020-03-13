قتيل في جريمة إطلاق نار قرب نتانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل شخص في جريمة إطلاق نار قرب مدينة نتانيا، بعد ظهر اليوم الجمعة.
وفي التفاصيل، ووفقا لمصادر طبية، قُتل شخص (35 عاما) وأصيبت امرأة (30 عاما) بجروح بالغة الخطورة في جريمة إطلاق نار وقع على شارع 57 قرب نتانيا، عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.
وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاج الأولي للمصابة وجرى نقلها بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى المستشفى، فيما أقر الطبيب المرافق وفاة الشاب.
إلى ذلك، حضرت قوات من الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وذكرت أن الخلفية جنائية.
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