بسبب تفشي فيروس كورونا، قررت وزراة الأوقاف الكويتية إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، والاكتفاء بالآذان فقط، اعتبار من اليوم، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.
وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، قد أصدرت إثر اجتماعها الخميس، فتوى تفيد بأنه "في حال وجود وباء يسقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة". حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن "الفتوى رقم 18/20 تقول إنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم".
وتأتي الفتوى في وقت سجلت في الكويت 80 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتقول وزارة الصحة الكويتية إن 8 حالات تماثلت للشفاء، فيما تتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى، منها 4 حالات في العناية المركزة.
أصدرت وزارة الأوقاف الكويتية قرارا مفاجئا اليوم، بإلغاء صلاة الجمعة؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).
وأدى قرار الأوقاف المفاجىء إلى اضطراب في عدد من المساجد، التي كانت بدأت بالفعل في خطبة الصلاة، مما دفع مسؤولي وزارة الداخلية الكويتية، المكلفين بحراسة المساجد، إلى لفت نظر الأئمة إلى قرار منع الصلاة.
وقام عدد من المساجد فعليا بوقف الصلاة، فيما قام البعض الآخر بقطع الخطبة وأداء الصلاة بشكل عاجل. حسبما نشر موقع "مصراوي".
كانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، قد اجتمعت أمس، وأصدرت الفتوى رقم 18/ 20، والتي نصت على أنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهراً في منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «هلع كورونا».. الكويت توقف صلوات الجماعة وتلغي صلاة الجمعة ومساجد تقطع الخطبة فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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