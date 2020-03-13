﻿ التيار الحر يستبدل مؤتمره السنوي العام بجلسة عبر الانترنت لمجلسه الوطني

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في ​التيار الوطني الحر​ في بيان انه "مع تفشي ​فيروس كورونا​ وحرصاً على سلامة مناصريه واحتراماً للاولوية الصحية لدى المواطنين اللبنانيين وفي نفس الوقت احتراماً للنظام الداخلي الذي يفرض إقرار الورقة السياسية و​الموازنة​ السنوية وإحياءً ل​ذكرى 14 آذار​ 1989 التي لا يريد التغيب عنها، يعقد التيار الوطني الحر جلسة للمجلس الوطني في العاشرة من صباح السبت في الرابع عشر من آذار وذلك عبر الإنترنت كل من مكان تواجده التزاماً بالاجراءات الوقائية المتخذة في ظل تفشي فيروس كورونا. وستكون هناك كلمة مقتضبة لرئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​ بعد انتهاء جلسة التصويت المغلقة من مقر التيار العام في ميرنا الشالوحي".

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