AFP: قوات الأمن الإيرانية تتجه لإخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "​قوات الأمن​ الإيرانية تتّجه لإخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة في مسعى للسيطرة على انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد". ولفت رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ​محمد باقري​ إلى أن "لجنة تم تشكيلها حديثا ستتولى مهمة الإشراف على "إخلاء المتاجر والشوارع" من الناس كجزء من قرار على مستوى البلاد سيتم تطبيقه خلال ​الساعات​ الـ24 المقبلة.

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