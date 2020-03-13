رئيس غرفة التجارة والصناعة بصيدا دعا المعنيين للاسراع بالكشف على أضرار العاصفة

دعا رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا ​محمد حسن صالح​ رئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء محمد خير​ والفرق الفنية في ​وزارة الزراعة​ الى الاسراع بالكشف على الاضرار الجسيمة والفادحة التي لحقت ب​القطاع الزراعي​ في ​الجنوب​ لاسيما في قطاع الزراعات المحمية والخيم البلاستيكية جراء العاصفة التي ضربت ​لبنان​ بشكل عام والمناطق الجنوبية بشكل خاص.

واشار صالح في بيان اصدره الى ان الاضرار التي خلفتها العاصفة على القطاع الزراعي في اكثر المناطق الجنوبية لاسيما الساحلية وفي ساحل ​الزهراني​ جسيمة ولا طاقة للمزارعين على تحملها آملا من الهيئة العليا للاغاثة التحرك العاجل لاجراء كشف فني على الاضرار والتعويض على ​المزارعين​ بما يمكن القطاع الزراعي من النهوض والعودة للمساهمة في دعم ​الاقتصاد​ الوطني وتمكين المزارعين من تأمين لقمة عيشهم .