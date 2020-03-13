رئيس غرفة التجارة والصناعة بصيدا دعا المعنيين للاسراع بالكشف على أضرار العاصفة

دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا محمد حسن صالح رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير والفرق الفنية في وزارة الزراعة الى الاسراع بالكشف على الاضرار الجسيمة والفادحة التي لحقت بالقطاع الزراعي في الجنوب لاسيما في قطاع الزراعات المحمية والخيم البلاستيكية جراء العاصفة التي ضربت لبنان بشكل عام والمناطق الجنوبية بشكل خاص.
واشار صالح في بيان اصدره الى ان الاضرار التي خلفتها العاصفة على القطاع الزراعي في اكثر المناطق الجنوبية لاسيما الساحلية وفي ساحل الزهراني جسيمة ولا طاقة للمزارعين على تحملها آملا من الهيئة العليا للاغاثة التحرك العاجل لاجراء كشف فني على الاضرار والتعويض على المزارعين بما يمكن القطاع الزراعي من النهوض والعودة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المزارعين من تأمين لقمة عيشهم .
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