الشيخ القطان نفى إصابته بفيروس "كورونا"

نفى رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان الشائعات التي تم تداولها بشكل كبير عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأنه مصاب بفيروس "كورونا" مؤكدا من على منبر الجمعة في برالياس انه تعرض لوعكه صحية ادخل على اثرها الى المستشفى ثم خرج وهو بصحة جيدة شاكراً كل الذين اتصلوا مطمئنين على صحته لسيما مفتي البقاع الشيخ خليل الميس.
وتمنى الشيخ القطان في الختام على الناس عدم تصديق كل خبر يسمعونه من الحاقدين والمغرضين الذين يتبعون اسلوبا رخيصا للتشفي سياسيا فيلجئون لمثل هذه الشائعات علهم يحققوا بعضا من اهدافهم.
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