الشيخ القطان نفى إصابته بفيروس "كورونا"

نفى رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ الشائعات التي تم تداولها بشكل كبير عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأنه مصاب بفيروس "كورونا" مؤكدا من على منبر الجمعة في ​برالياس​ انه تعرض لوعكه صحية ادخل على اثرها الى المستشفى ثم خرج وهو بصحة جيدة شاكراً كل الذين اتصلوا مطمئنين على صحته لسيما مفتي ​البقاع​ الشيخ ​خليل الميس​.

وتمنى الشيخ القطان في الختام على الناس عدم تصديق كل خبر يسمعونه من الحاقدين والمغرضين الذين يتبعون اسلوبا رخيصا للتشفي سياسيا فيلجئون لمثل هذه الشائعات علهم يحققوا بعضا من اهدافهم.