نقل شاب سوري إلى المستشفى إثر سقوطه عن سطح خيمته بمرجعيون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ عن نقل السوري م .ن .ا. البالغ من العمر 38 عاما إلى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ للمعالجة بعد إصابته برضوض في أنحاء جسمه إثر سقوطه عن سطح خيمته في مخيم مرج الخوخ قضاء مرجعيون.

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