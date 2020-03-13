أصدرت وزيرة العمل لميا يمين قرارا قضى بتعليق المهل المحددة لجميع المعاملات والمستندات من تاريخ 11/3/2020 الى 11/4/2020 ضمنا.
وجاء في نص القرار الاتي:"نظرا للحالة الوبائية المستجدة لفيروس كورونا، وتأمينا لحسن سير العمل، وحفاظا على الصحة العامة، وللحؤول دون انتشار الوباء في مكان العمل، تعلق المهل المحددة لجميع المعاملات والمستندات من تاريخ 11/3/2020 ضمنا الى 11/4/2020 ضمنا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العمل علقت المهل المحددة للمعاملات من 11 آذار الى 11 نيسان ضمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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