محافظ بعلبك الهرمل قرر وقف العمل في المقاهي والكيوسكات التي تقدم النراجيل

أصدر ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ قراراً بوقف العمل في المقاهي والكيوسكات التي تقدم النراجيل، بصورة موقتة وذلك بهدف ​الوقاية​ من ​الكورونا​ وللحفاظ على ​السلامة العامة​. إضغط للمزيد

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