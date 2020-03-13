محافظ بعلبك الهرمل قرر وقف العمل في المقاهي والكيوسكات التي تقدم النراجيل

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قراراً بوقف العمل في المقاهي والكيوسكات التي تقدم النراجيل، بصورة موقتة وذلك بهدف الوقاية من الكورونا وللحفاظ على السلامة العامة.
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