النشرة: العاصفة خلفت أضرارا مادية في مخيم عين الحلوة بصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان العاصفة القوية التي ضربت ​مدينة صيدا​، خلفت اضرارا في ​مخيم عين الحلوة​ ايضا، حيث انهار جدار أحد المنازل وخلفت أضرارا في حي "لوبية" نتيجة سرعة الرياح ولم يسجل وقوع ​اصابات​، كما تطايرت بعض الخيم والواح "الزينكو".

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