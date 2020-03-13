استقبل وزير ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​دميانوس قطار​ في مكتبه في ال​وزارة​ ​السفيرة الكندية​ ​ايمانويل لامورو​ مع وفد المرافق. ولفت اللقاء شكل مناسبة تناول خلالها الطرفان مواضيع ذات إهتمام مشترك لا سيما مجالات دعم وزارة التنمية في برامج زيادة الشفافية واستراتيجية ​مكافحة الفساد​ كما خطة تطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات". وكانت جولة افق للمجتمعين تناولت المبادرات الاصلاحية للحكومة كما الاوضاع الراهنة في ​لبنان​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطار التقى سفيرة كندا ايمانويل لامورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.