أكدت ​القيادة​ المركزية الاميركية في تصريح الى أنها "لن تسمح ل​كتائب حزب الله​ ​العراق​ باستهدافها"، مشددة على ان "لدينا ​اتصال​ وثيق بالسلطات و​الاستخبارات الاميركية​"، ومضيفة: "لن ننتظر الهجوم علينا للرد"، مشددة على اننا "نتشاور مع شركائنا العراقيين حول مصدر الضربات". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الاميركية: لن نسمح لكتائب حزب الله العراق باستهدافنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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