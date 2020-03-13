Mtv: إغلاق الحدود البريّة مع سوريا بدءاً من فجر الإثنين كإجراءٍ وقائي من "كورونا"

أفادت معلومات الـ mtv عن توجّه إلى إغلاق الحدود البريّة مع ​سوريا​ بدءاً من فجر الإثنين للداخلين والخارجين، ضمن الإجراءات الوقائيّة من انتشار فيروس "كورونا".

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