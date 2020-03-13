شكرا لقرائتكم خبر عن نائب 15 مايو: توفير مواد غذائية وبطاطين لأهالى منطقة الزرايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو الأشقر عضو مجلس النواب عن دائرة 15 مايو والتبين، إن هناك تحركات عاجلة من كافة الأجهزة المعنية للوقوف على واقعة انهيار "عشش" بمنطقة الزرايب بسبب الأمطار والسيول ونتج عنها وفاة 5 أشخاص، حيث تم تشكيل لجنة عاجلة للتعامل مع هذا الأمر وتم توفير كافة سبل المعيشة للأسر المتواجدة بالمنطقة، حيث تم توزيع مواد غذائية وبطاطين وجميع المستلزمات والسلع الأساسية.

وأوضح نائب 15 مايو والتبين، أن بعض هذه العشش يقع في أماكن مخرات السيول، ومع التغيرات المناخية جرفتها مياه السيول، مشيدا بدور كل من مديرية أمن القاهرة، ومحافظة القاهرة، وكافة الأجهزة المعنية، وسرعة تدارك الأمر، مؤكدا انه سيتم بحث الأمر عقب انتهاء موجه الطقس السيئة لتقديم كل الدعم والعون لهذه الأسر بما يضم عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى في المستقبل، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

وتباشر نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد ربيع الشيمى المحامى العام للنيابات، التحقيق فى واقعة انهيار "عشش" بمنطقة الزرايب لـ7 أشخاص.

وانتقل فريق من النيابة الى مكان الحادث للمعاينة، حيث تبين أن المنازل المنهارة عبارة عن عشش، ولقى 7 أشخاص مصرعهم بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة على المنزل، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة للتعامل مع السيارات المعطلة، فيما تواجدت أوناش بالطرق والمحاور الرئيسية لرفع المركبات، وعدم إعاقة الطرق.

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وواصلت سيارات الحماية المدنية عمليات شفط المياه المتراكمة، لاسيما بمطالع ومنازل الكباري، لعدم إعاقة المرور وتسيير حركة المرور.

وفتحت المرور عدداً من الطرق، حيث تم فتح طريق رأس غارب اتجاه المنيا، وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف، وطريق سفاجا اتجاه الغردقة، وطريق القصير اتجاه قفط بعد تحسن الحالة الجوية ووضوح الرؤية بمحافظة البحر الأحمر، وتم فتح الزعفرانة اتجاه الغردقة في الاتجاهين، وفتح طريق سفاجا اتجاه سوهاج، وفتح طريق سفاجا اتجاه قنا.