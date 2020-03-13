شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تنفي مجددًا صحة ما يتداول عن فرض حظر تجول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:28 مساءً, 13 مارس 2020 م المناطق - وكالات جدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم نفي صحة ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد.

وقال في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) :إن قرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام.

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