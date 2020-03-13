شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتجه لإخلاء الشوارع بعد تفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

تتجه قوات الأمن الإيرانية – حسب فرانس برس - لإخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة فيما أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية على التلفزيون الرسمي أن مجموع الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد زاد 85 حالة، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس إلى 514 حالة وفاة. وأضاف أن مجموع الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس زاد بما يربو على 1000 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 11364 حالة. - ارتفاع ضحايا الوباء إلى 514 وفاة و11364 إصابة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتجه لإخلاء الشوارع بعد تفشي «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.