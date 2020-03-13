شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا هي السابعة من نوعها. وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن المصاب هو مواطن مغربي يبلغ من العمر 39 سنةً، كان قادمًا من إسبانيا.

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