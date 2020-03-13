الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار بمعظم الأنحاء.. وتعلن موعد تحسن الطقس

لليوم الثاني على التوالي، تشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اليوم سيشهد استمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى، واستمرار غزارة الأمطار على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، تصل لحد السيول هناك.

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وكشف شاهين، استمرار نشاط الرياح على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وتزيد إحساسنا بشدة برودة الطقس، لافتا إلى أنه بداية من غدا يبدأ تحسن نسبيا فى حالة الجو، ولكن مع استمرار فرص الأمطار بالجمهورية تكون من خفيفة لمتوسطة، وتهدأ نشاط الرياح، ومع بداية يوم الأحد تنتهى فرص الأمطار على كافة الأنحاء بالجمهورية .

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت ، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس .

وكشفت هبئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.