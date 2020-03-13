بسبب الطقس السيء.. "التعليم العالي" تقرر تعطيل الدراسة غدًا بالجامعات والمعاهد

لليوم الثاني على التوالي، تشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعطيل الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غدا، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد، في الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويشمل القرار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل، وفق ما يحدده السادة رؤساء الجامعات.

يأتي هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذي تمر به البلاد حاليا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المباني والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.