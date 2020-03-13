تشهد مصر حالة من الطقس السيئ لليوم الثاني تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.
وطالبت محافظة الجيزة، الأهالي بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الساعات المقبلة، في إطار إجراءاتها لشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع.
وقالت المحافظة في بيان، إنه سيتم تقليل الضغوطات وقطع المياه بعدد من المناطق بدءًا من الساعة الثانية عصرًا، وذلك بالتزامن مع موجة هطول الأمطار الشديدة التي سوف تتعرض لها المحافظة، ولكى يتسنى للأجهزة التنفيذية تصريف كميات الأمطار بشبكات الصرف. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".
وناشدت، الأهالي بعدم النزول مطلقًا بالشارع إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك حفاظًا علي سلامة المواطنين من الرياح والعواصف الشديدة، ولكي يتسنى لأجهزة المرافق والاسعاف والكهرباء القيام بعملهم.
واعتذرت محافظة الجيزة، لمواطنيها عن أى معوقات تواجههم وتؤكد ان كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة متواجدة في المواقع الميدانية لخدمة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر «خزنو مياه».. محافظة الجيزة تُعلن قطع المياه بعدد من المناطق في تمام الثانية عصرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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