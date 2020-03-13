بيسكوف: روسيا تملك قوة لتخفيف الأثر السلبي للفيروس التاجي على الاقتصاد

لفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الى إن "روسيا لديها احتياط من القوة لتخفيف الأثر السلبي للفيروس التاجي على الاقتصاد".
واشار بيسكوف الى انه "إذا كان سيتم تعديل مهام الحكومة الجديدة بسبب الفيروس التاجي وعدم الاستقرار الاقتصادي"، مضيفا: "لقد أصبح الوضع مع الفيروس التاجي محفزا مؤكدا، وتم تسريع الإجراءات، وتمكنت روسيا، بفضل التدابير التي تم اتخاذها سابقا، من تخفيف التأثير السلبي لهذا الوضع العالمي".
ولفت بيسكوف إلى أن "الوضع في العالم ليس ثابتا، حتى إذا تجاهلنا الفيروس التاجي، فهناك تقلبات وتقلبات مختلفة"، مشددا على أنه "قبل ظهور الوضع مع الفيروس التاجي، كانت هناك توقعات سلبية مختلفة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، كان هناك اتجاه واضح للحد من الطلب على النفط والمنتجات النفطية"، مضيفا: "الكرملين سيرصد تطور الوضع "يوجد قوة احتياطية".
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