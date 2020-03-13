الدفاع التركية: المباحثات مع الوفد العسكري الروسي جرت في أجواء إيجابية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أن المباحثات الجارية مع الوفد العسكري الروسي جرت في أجواء بناءة وأنها ستستكمل اليوم. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت سابقا أن وقف إطلاق النار في إدلب السورية يحترم بشكل عام، لافتة الى أنه "في الآونة الأخيرة تم التغلب على تصاعد خطير للتوتر في منطقة إدلب، وقد أصبح ذلك ممكنا بفضل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رئيسي روسيا وتركيا في 5 آذار".

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