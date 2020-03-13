المتحدث باسم حكومة الكويت: أنباء فرض حظر تجول في البلاد غير صحيحة

نفى الناطق الرسمي باسم ​الحكومة الكويتية​ طارق المزرم، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض ​حظر تجول​ في البلاد.

وأشار المرزم في بيان له، إلى أن "قرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر ​وسائل الاعلام​، وندعو إلى تطبيق تعليمات وارشادات ​وزارة الصحة​ الوقائية، بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها".

هذا وقررت سلطات الكويت، وبناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر.