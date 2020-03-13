نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد.
وأشار المرزم في بيان له، إلى أن "قرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الاعلام، وندعو إلى تطبيق تعليمات وارشادات وزارة الصحة الوقائية، بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها".
هذا وقررت سلطات الكويت، وبناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم حكومة الكويت: أنباء فرض حظر تجول في البلاد غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.