أعلنت شركة ​طيران الشرق الأوسط​ - الخطوط الجوية اللبنانية "إجراء تعديل على جدول رحلاتها إستنادا إلى تعليمات السلطات المعنية المتعلقة بانتشار وباء ​كورونا​ COVID-19 وفق ما يلي: - الرحلات الملغاة من قبل السلطات اللبنانية (اعتبارا من 17/3/2020 لغاية 23/3/2020 ): ​مدريد​ - ​باريس​ - لندن - ​فرانكفورت​ - روما - ​ميلانو​ - ​القاهرة​ - ​بغداد​ - إربيل - ​البصرة​ - ​النجف​. - الرحلات الملغاة من قبل سلطات الدول الأخرى: جدة - ​الرياض​ - ​الكويت​ - ​الدمام​ - عمان - ​الدوحة​. - الرحلات المجدولة التي لم يطرأ عليها أي تعديل: جنيف - ​بروكسيل​ - كوبنهاغن - يريفان -

​اسطنبول​ - اثينا - ​لارنكا​ - دبي - ​أبو ظبي​ - ​لاغوس​ - أكرا - ​أبيدجان​". وأكدت الشركة انه "باستطاعة جميع الركاب الكرام الذين يرغبون بتعديل أو إلغاء حجوزاتهم على متن رحلاتها بسبب الإجراءات المتخذة، إعادة جدولة / إلغاء رحلاتهم دون دفع أي غرامات إضافية وذلك لغاية 30 نيسان 2020".

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كانت هذه تفاصيل خبر الميدل ايست: تعديل على جدول الرحلات من 17 الى 23 آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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