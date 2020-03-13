أعلنت شركة "ألفا"، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، ان العاصفة الهوائية التي ضربت ​لبنان​ في ​الساعات​ الأخيرة، تسببت ببعض الأعطال على الشبكة في عدد من المناطق، وخصوصا في ​جبل لبنان​. وتعمل الفرق الفنية والتقنية على اصلاحها، تمهيدا لإعادة الخدمة الى طبيعتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر شركة ألفا: نعمل على إصلاح أعطال تسببت بها العاصفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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