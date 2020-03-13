تابع ​محافظ​ ​البقاع​ ​كمال ابو جوده​ مسألة فيضان مياه نهر حالا في ​البقاع الاوسط​، الذي اجتاحت مياهه شوارع وبيوت البلدتين التي يمر فيهما ​علي النهري​ ورياق- ​حوش حالا​ ملحقا اضرارا فادحة في الممتلكات، وذلك بسبب العاصفة التي اجتاحت ​لبنان​ عامة والبقاع خصوصا. وطالب ابو جوده بـ"إجراء مسح شامل للاضرار، تمهيدا لرفعها الى ​الهيئة العليا للاغاثة​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابو جوده تابع مسألة فيضان نهر حالا في البقاع الاوسط وطالب باجراء مسح للاضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.